L' attore spagnolo presto genitore

L'Miguel Herrán (27 anni), noto per i suoi ruoli nelle serie televisive La casa di carta ed Élite , presto diventerà padre. Herrán, che nel 2016 ha vinto il premio Goya come miglior ...'Sono stato cresciuto da una donna, mia madre, e ho sempre pensato che il mondo sarebbe un posto decisamente migliore se fosse governato dalle donne'. Lo dice convinto l'Javier Bardem , marito di Penelope Cruz e padre di Leonardo, 12 anni, e Luna, 10 anni. Ha portato tutta la sua esperienza quotidiana di paternità nel Tritone iperprotettivo che ...... e Gerardo Ferrara, quest'ultimo insegnante cilentano che ha rivestito il ruolo di...enogastronomia salernitana e campana e una tappa in Albania della mostra itinerante dell'artistadi ...

Miguel Herrán, l'attore spagnolo diventa papà insieme alla compagna Celia, sorella della più famosa María Pedraza nonché collega di “Rio”.Miguel Herran diventerà presto padre per la prima volta. L’attore spagnolo, noto per il ruolo di Rio ne La casa di carta, ha annunciato che la ...