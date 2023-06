... organizzati in collaborazione con'Ordine dei Giornalisti di ... con gli interventi dell'diCorrado Lorefice e ...... in collaborazione con'Ordine dei Giornalisti, due incontri: Trent'anni senza padre Puglisi. La svolta tragica della Chiesa siciliana, con gli interventi dell'diCorrado ...... e comunque quasi equidistante sia dache da Agrigento, ... aquale ultimo si deve se le due strutture di Favara siano ... per decreto dell'del tempo S. E. Mons. Carmelo Ferraro,...

L'Arcivescovo di Palermo Lorefice ricorda don Puglisi Adnkronos