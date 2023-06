Laparotomia conclusa | ecco le condizioni di salute di Papa Francesco

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il mondo, fino a pochi minuti fa col fiato sospeso, può tirare un sospiro di sollievo. E' terminato al policlinico Gemelli l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. Il Santo Padre, ricoverato al CeMi (Centro di medicina dell'invecchiamento), è stato riportato nel suo appartamento al decimo piano della struttura ospedaliera. Una domanda attanaglia chiunque: come sta il Pontefice? A condurre l'operazione è stato il chirurgo Sergio Alfieri. Quanto durerà la degenza? Il Pontefice resterà in ospedale per alcuni giorni per la convalescenza. Le previsioni non sono ottime: serviranno, quasi sicuramente, una decina di giorni. L'operazione è stata necessaria a causa di un laparocele incarcerato che stava causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La Santa Sede ha spiegato che Bergoglio è stato ...