(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Il problema che ha colpito il Papa, che oggi sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma, per la risoluzione di un, ovvero un'ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di, è uno dei possibili

...Francesco sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma per la risoluzione di un, ovvero un'ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. Si tratta di...... che oggi sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma, per la risoluzione di un, ovvero un'ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale, èdei ...Ilè un'ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale . Èdei possibili inconvenienti della chirurgia laparotomica, quella tradizionale in cui il ...

Laparocele, uno degli inconvenienti della chirurgia addominale Adnkronos

Papa Francesco è stato colpito da un laparocele incarcerato e per questo sarà sottoposto a un intervento di laparotomia nel pomeriggio di oggi, 7 giugno ...I fattori che possono favorire la comparsa sono l'età avanzata, il sovrappeso, l'obesità e una precedente infezione della ferita ...