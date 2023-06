L'intervento consente di ricollocare, riducendolo, ilall'interno dell'addome e, generalmente, si posiziona una rete di materiale sintetico il cui scopo è quello rinforzare la parete in ...Ma cos'è un, quali sono le cause della sua formazione e in che modo può essere curatotutto quello che bisogna sapere.: cos'è, causa e sintomi Con il terminesi ...... si è resa necessaria a causa di unincarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ...una lista dei migliori fermenti lattici in commercio Clinnix Latticoplus è un integratore ...

Laparocele, ecco cos'è l'ernia di cui soffre il Papa TGCOM

Si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. Può essere dovuta all'età, agli sforzi fisici ripetuti o una condizione di sovrappeso ...Nuova operazione per Papa Francesco. Il Pontefice è stato costretto il 7 giugno ad affrontare un intervento chirurgico presso il policlinico Gemelli di Roma. Lo ha comunicato Matteo Bruni, direttore d ...