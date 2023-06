“L’amore cambia forma” | Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parlano del loro divorzio

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai”, queste le parole diche, nella giornata di ieri, 6 giugno 2023, hanno annunciato la fine delmatrimonio in un’intervista a Vanity, raccontando alcuni dettagli sulla separazione e la scelta di continuare a crescere i figli insieme, una decisione che rispecchia la profondità del rapporto che hanno costruito in questi anni. La coppia ha condiviso con i lettori alcuni dettagli sulle dinamiche del: “Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, ha aggiunto l’ex opinionista del GF Vip, soffermandosi su alcuni degli aspetti che avrebbero compromesso il rapporto: Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è ...