L’albero del vicino invade la mia proprietà | possono potare i rami senza permesso?

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Come muoversi quandodelva oltre i propri confini e quindi arriva nel tuo giardino? Ecco cosa dice la legge. L’articolo 896 c.c. 1 comma dispone che ogni persona che abbia uncon piante i cuiversano proprio giardino, possa in qualunque momento chiedere che questi vengano tagliati o può egli stesso tagliare la parte che entra nellasalvo regolamento o usi locali. Vale il principio per cui è vietatore il fondo altrui con ie le radici dei propri alberi. Quando si puòun albero non proprio- Ilovetrading.itL’art. 896 è molto chiaro, un albero, anche se posto a distanza legale non puòre nemmeno con la frondosità della chioma ladi altre persone. Da ...