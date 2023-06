Lagnarsi | il passpartout italiano per accedere a ogni discussione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Al direttore - La Colombia della pace.Giuseppe De Filippi Al direttore - Si sente un po’ da tutte le parti. Nell’intervista dell’uomo politico di primo piano; nel discorso ben calibrato dell’economista che interviene in un talk-show; nel linguaggio tagliente del sindacalista che attacca le riforme appena varate dal governo. “In questo paese” è una formula ormai rituale che designa l’area geografica cui fa riferimento una certa narrazione. Ad esempio, quando si vuol puntare il dito sul vuoto nella pianificazione delle misure necessarie a contrastare il rischio idrogeologico. Oppure si mette in evidenza la forte regressione del consenso elettorale a sinistra. “In questo paese” ritaglia con enfasi il luogo in cui si addensano gli strali contro il fenomeno degenerativo riscontrato o temuto. Ma cosa c’è che non va? Si potrebbe domandare. I modi espressivi degli italiani cambiano in ...