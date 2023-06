La7 | Floris vince la sfida dei talk show contro Bianca Berlinguer Elly Schlein non sfonda | a differenza di Bersani

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Se doveva essere il rilancio meglio dire subito che non è andata per niente bene. Anzi è stato un mezzo disastro. Dopo la sconfitta elettorale nelle città e le critiche piovute dentro e fuori dal Pd per la sua scarsa presenza e incisività sull’agenda politica nazionale,ieri ha scelto d