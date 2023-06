La tecnologia attraente degli orologi per gli sport e le attività nautiche

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Perfetti per nuotare, praticare gliacquatici, pilotare una barca a vela o un offshore e andare alla scoperta dei fondali marini, glisubacquei sono i più ricercati della categoria nella stagione estiva. Il fascino aumenta poi nei modelli lussuosi dal look raffinato che sono, fra l’altro, un ottimo bene di rifugio, in un mercato che gli sta dando ragione, in quanto le Industrieere Svizzere, nel primo trimestre 2023, stanno continuando a crescere in «double digit» su tutte le fasce di prezzo. Non è chiaro quale sia realmente l’impatto dell’inflazione sulla produzione dinelle varie manifatture, che non rilasciano troppe informazioni finanziarie, tuttavia il segmento dei segnatempo lussuosi di derivazioneiva ha dalla sua parte le prestazioni, dettaglio non da poco, in ...