La stilista è diventata co-chair del fondo creato dall' artista per «porre fine allo stigma legato all' AIDS entro il 2030»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Donatella Versace ha deciso di esporsi ancora una volta a favore delle iniziative portate avanti’amico di sempre Elton John per la comunità LGBTQIA+ e contro l’. Donatella Versace, 67 anni vissuti pericolosamente guarda le foto Leggi anche › La Vacanza di Dua Lipa e Donatella Versace a Cannes Donatella Versace è con la Elton JohnFoundation È di queste ore la notizia che Donatella Versace, insieme alla figlia Allegra Beck e alla ...

Tuttavia, il ruolo di 'Birdie Jay', una top model, è una delle parti migliori del nuovissimo film, 'Glass Onion: Knives Out'. La Hudson è mamma di Ryder Russell Robinson, nato nel ...... madre di due figli (avuti da una precedente relazione) e con un passato dadi moda. ... La convivenza èstabile un paio di anni fa. Lei ha vissuto per un periodo in provincia di ...Loha fatto una visita all'isola di Stromboli, arrivando con la sua imponente nave Main. ... Panarea èil mio rifugio e l'albergatrice Lidia Cincotta insieme alla sua Famiglia, mi ...