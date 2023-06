La Serie A cambia nome | l' annuncio di De Siervo e tutti i dettagli

Luigi De Siervo, ad di LegaA, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS rivelando imminenti novità. "Stiamo creando un prodotto più interessante , - confessa De Siervo - stiamo ...Commenta per primo Perinetti lascia il Brescia per l'Avellino. Il presidente Cellino lo sostituisce col ritorno di Renzo Castagnini come nuovo direttore sportivo. Sempre secondo la Gazzetta dello ......De Seta prosegue la collaborazione con la Rete di Cooperazione Educativa e INDIRE che proporrà gli altri episodi dellacapolavoro della Rai del grande documentarista, Quando la scuola...

Il campionato di Serie A cambia nome: costerà 10 milioni all'anno e ... Fanpage.it

L’ edizione 2023 del Comfort Festival ha annunciato un cambio di venue e alcune modifiche al programma. A causa di “una serie di lavori eccezionali che interesseranno il Parco Urbano G. Bassani - mira ...ROMA - L’exploit delle squadre italiane nelle competizioni europee ha riportato il movimento calcistico italiano al centro dell’attenzione mediatica degli altri paesi. Luigi De Siervo, ad di Lega Seri ...