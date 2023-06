La Roma punta Berardi | la trattativa può decollare

È proprio su questo fronte che si sono consumati gli ultimi scontri sull'asse- Parigi. Il ... chead avere la maggioranza del Parlamento Ue. Mattarella sceglie però di andare al di là delle ...C'è una trattativa in corso Ancora no, ma presto lapotrebbe farsi sotto col Sassuolo per chiedere il suo capitano. Perché con l'uscita di scena di Maldini e Massara, adesso il Milan può virare ...Il primo atto, una volta rientrato a, sarà quello infatti di riferire tutto al Pontefice per poter andare avanti, con l'obiettivo di incontrare adesso anche i rappresentanti del Cremlino, con la ...

La Roma punta Berardi. E Abraham si opera a Londra Corriere dello Sport

La Roma comincia a muoversi con decisione sul mercato. Dopo aver definito l’ingaggio di Houssem Aouar i giallorossi stanno per mettere a segno un altro colpo a parametro zero: il club capitolino infat ...Mourinho vuole il capitano del Sassuolo per rinforzare la rosa della prossima stagione. Nell'affare il 30% di Frattesi e l’inserimento di giovani. Tutti i dettagli ...