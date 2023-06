La Rigenerazione della Stazione Tiburtina | un Rinascimento Urbano

In questo processo di costanteeconomica, sociale, di pensiero, sono le giovani menti ... in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio..." L'eccessivo consumo di suolo è ancora all'attenzionecronaca: mentre il 5 giugno si è ... Laurbana delle aree industriali dismesse e la riqualificazione energetica degli edifici ...... nell'ambito di una più ampia azione diurbana'. 'Si tratta, nello specifico', precisa, 'di interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento ed efficientamento energetico...

COMPARTO NONANTOLANA, RIPARTITI I LAVORI DI ... Comune di Modena

A disposizione della Call for artists lanciata dai promotori del progetto Make Your Way vi saranno 10mila euro da suddividersi in due linee di intervento. Tutti i dettagli Hai in mente la realizzazion ...Sono stati inaugurati stamani tra vico Boccanegra e vico Cannoni, nel Sestiere della Maddalena, due nuovi bici- box 'Casa della Bicicletta' per un totale di 24 posti bici a disposizione dei residenti.