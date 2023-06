La reunion inaspettata di “Grey’s Anatomy” | il faccia a faccia di Ellen Pompeo e Katherine Heigl

Leggi su amica

(Di mercoledì 7 giugno 2023)Heighl parlano per la prima volta dei problemi sul set di Grey’s Anamy. Ecco la loro(foto Getty) Beh, non ce lo aspettavamo. Nel senso che, con tutto quello che è successo, mai avremmo creduto di rivederle insieme. una di fronte all’altra. Perché se è vero che tra le due non sono mai volati gli stracci pubblicamente, è anche vero chenon ha lasciato il set di Grey’s Anatomy edpacificamente. Invece succede che Variety, come ogni anno, mette a confronto due star e le fa chiacchierare. Questa volta è toccato alle due attrici. Ormai ultraquarantenni. Con tanti anni di carriera dietro le spalle. Donne realizzate e felici nella vita privata. La proverbiale acqua ...