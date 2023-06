La ragazza e l’ufficiale | anticipazioni della prima puntata del 9 giugno

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laapproda inserata su Canale 5 il prossimo 9: ecco svelate le. La soap turca, che vanta la presenza di K?vanç Tatl?tu? – noto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful – è rimasta a lungo inedita in Italia, ma ora si appresta a debuttare. Era stata annunciata da diverso tempo e, finalmente, è giunto il suo momento. Il prossimo venerdì 9approderà, inserata su Canale 5, La(Kurt Seyit ve ?ura). Il serial è andato in onda in Turchia dal marzo al 20 novembre 2014 per un totale di 21 puntate suddivise in due stagioni. Tuttavia, a causa dei bassi ascolti, la soap è stata successivamente cancellata. Cosa accadrà nella...