La proposta perfetta film Tv8 | trama | cast | finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LaTv8 LaTv8 Dopo “L’incubo di Leah” e “Principessa per caso”, oggi va in onda LaTv8 diretto da Josh Bradshaw nel 2022. Un importante incarico professionale offre a Marley la possibilita’ di conoscere l’uomo che potrebbe stravolgere la sua vita. Questa è in breve la storia di How to find forever con protagonisti Erin Agostino e Aaron Ashmore. A seguire: La. LaMarley è una wedding planner affermata. Un giorno viene contattata per organizzare il ricevimento ...