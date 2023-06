La Promessa | anticipazioni 8 giugno | Funes arresta Manuel Le condizioni di Simona preoccupano

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lainterroga, ma un certo atteggiamento del giovane gli fa decidere dirlo.non migliora. I servi si fanno domande su Teresa e lei chiede conto a Mauro. Questo e tanto altro nella puntata di domani! La: il sergente controsospetta cheabbia ucciso Tomas per impossessarsi de “La” e lo sottopone ad un interrogatorio. Il giovane ammette di essere stato in compagnia del fratello la sera prima che morisse, ma non vuole dire di che cosa abbiano parlato. Quale sarà il motivo? Fatto sta che il poliziotto faràre ...