La Promessa | anticipazioni 7 giugno | Cruz decide di convincere suo figlio Manuel a…

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ledella puntata di oggi, mercoledì 7, della soap La, come al solito in onda su Canale5. Prima un riepilogo della puntata precedente: Jana ritroverà un tagliacarte erà di trattenerlo. Potrebbe essere lo stesso con il quale è stato ucciso Tomas? Funes intuisce qualcosa e il nervosismo di Jana la spinge L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La, la nuova soap di Canale5: ecco quando inizia, orario e trama La, si parte! Ecco ledella puntata di lunedì 29 maggio La, nuova soap di Canale5:martedì 30 maggio La, le ...

Ledella puntata di oggi Ecco di seguito ledella puntata di oggi della soap La. Cruz decide di convincere suo figlio Manuel a sposare la vedova di Tomas, Jimena ...La: Ledell'episodio di oggi 7 giugno 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 7 giugno 2023 - Cruz spingerà Manuel a passare del tempo insieme a Jimena . La marchesa ...... la puntata di oggi, 7 giugno 7 GiugnoTVTempesta d'Amore: la puntata di oggi, 7 giugno 7 GiugnoTVLa: la puntata di oggi, 7 giugno ...

Anticipazioni La Promessa, trame dal 10 al 16 giugno 2023: Simona in pericolo di vita SuperGuidaTV

Le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 7 giugno, della soap La Promessa, come al solito in onda su Canale5. Prima un riepilogo della puntata precede ...Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negl ...