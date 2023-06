(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il tempo che passa indica quasi sei mesi dal primo raid di perquisizioni e arresti. E, per la prima volta dallo scoppio del, una data da segnare in rosso sul calendario: la fine del. ...

Il tempo che passa indica quasi sei mesi dal primo raid di perquisizioni e arresti. E, per la prima volta dallo scoppio del Qatargate, una data da segnare in rosso sul calendario: la fine del 2023. ...... la denuncia intentata da un lobbistacontro la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è ancora pendente presso laeuropea (EPPO). Per saperne di più PAESI NORDICI E ......intentata da un lobbistacontro la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è ancora pendente presso laeuropea (EPPO). Il 5 aprile, Frédéric Baldan, un lobbista, ...

La procura belga vuole chiudere il Qatargate nel 2023 - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Il tempo che passa indica quasi sei mesi dal primo raid di perquisizioni e arresti. E, per la prima volta dallo scoppio del Qatargate, una data ...Nuovo blitz della polizia belga al Parlamento europeo nell’ambito dell’inchiesta per corruzione internazionale e riciclaggio nata dal cosiddetto Qatargate. Secondo quanto apprende l’ Ansa, il giudice ...