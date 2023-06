La principessa Vittoria ha celebrato con la royal family i 500 anni della Svezia aprendo le porte di palazzo. Scopri di più su Amica.it ...

Leggi su amica

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dicon il marito Daniel e i figli nel giorno in cui si celebrano i 500. Laè in abiti tradizionali, come tutta la famiglia (foto Linda Broström/Kungl) Sono passati cinquecentoda quando Gustavo I Vasa salì sul trono svedese. Era il 6 giugno 1523 e, quel giorno, si poneva fine all’Unione di Kalmar che teneva insieme il Paese scandinavo alla corona danese. Mezzo millennio dopo, a festeggiare lo storico evento, c’era la famiglia reale al completo. Tutti riuniti, dal re Carlo Gustavo alla, proprio il 6 giugno, a celebrare con la popolazione la nascita di una nazione libera e indipendente. Cinquecentodi: la monarchia in ...