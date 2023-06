La piccola formula 1 elettrica dell’Ateneo di Udine 

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unavettura monoposto stile1, con motore elettrico, ideata e costruita da un gruppo di studenti dell’Università di Udine per gareggiare nel campionato universitario internazionaleStudent. È il risultato del progetto “Uniud E-Racing Team”, nato due anni fa nell’ambito dell’Uniud Lab Village, il polo di ricerca applicata avanzatafriulano. Il prototipo raggiunge i 120 chilometri orari, ha un motore di 80 chilowatt di potenza, pesa 328 chilogrammi, è lungo 3 metri e 2 centimetri, largo un metro e 45 centimetri, alto un metro e 35 centimetri, con un passo di un metro e 69 centimetri. L’investimento complessivo nel progetto è di circa 100 mila euro, coperto dall’Ateneo e dalle 15 aziende che collaborano e lo sostengono con finanziamenti diretti e in componentistica. La monoposto è ...

'Ai nastri di partenza ci sarà anche laAmelia, - raccontano dalla ASD Badalucco 2009, l'... "Dopo 10 edizioni abbiamo dovuto abbandonare quella, per motivi pratici e soprattutto ...... ma che accompagna un testo chiaramente riferito allacrossover. Il Biscione, nell'... Un quesito che contiene in sé il riferimento esplicito alladel modello e che anticipa un passaggio ...Il cammino, iniziatico verso ladella felicità, infarcito di citazioni e teorie farlocche, ... Alle 20,30 mi sono ritrovata in unavia adiacente al duomo dove mi hanno fornito delle ...

La piccola Formula 1 elettrica dell’Università di Udine, ideata e ... QUIuniud

C ambia la pista, ma non il vincitore. A dominare il Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 è stato Max Verstappen, che con questo successo si porta a meno uno da Ayrton Senna nella classifica dei pi ...