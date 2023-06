La mossa Pioli | i capolavori Maignan e Theo | Maldini e Massara lasciano un Milan dalle ambizioni ritrovate

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Chi segue i comunicati e i report, lo avrà notato: Paoloe Rickydi allenamenti delne hanno saltati veramente pochi in questi anni. Un modo per seguire da vicino ogni dinamica della squadra, per avvicinare emotivamente dirigenza e spogliatoio e per assicurare alla rosa una pressione positiva sotto gli occhi di chi la storia dell’ha già scritta. Con l’addio dei due uomini dell’area sportiva, la società rossonera dovrà gestire una mancanza che potrebbe preoccupare nell’immediato tifosi e squadra, alla luce di un rapporto splendido tra giocatori e dirigenti. La rottura si sarebbe consumata dopo l’incontro di ieri mattina tra il dt rossonero, bandiera del club, e l’ad Gerry Cardinale, in cui sono emerse divergenze sulle scelte di mercato passate e future. Un potenziale danno d’immagine agli ...

Può essere dovuto ail problema, all'ambiente Milan o a Maldini, non si può sapere, ma è ... 35 milioni per un singolo giocatore quando ne hai 50 a disposizione, non sono unavalida, mai. ...Due messaggi di addio che sanno anche di presa di posizione contro ladella società: Theo Hernandez e Rafa Leao, due pilastri del Milan di Stefano, si schierano dalla parte di Paolo Maldini . E fanno capire di non aver gradito la decisione della società di ...Ognifutura, ogni acquisto, ogni risultato del prossimo Milan post - Maldini sarà letto alla ... Lavoreranno in gruppo con lo staff tecnico guidato da Stefanoe dai suoi collaboratori. Ma c'...

Il Milan sta vivendo le 48 ore più complicate della sua recente storia. L’improvviso addio di Maldini e Massara ha infatti scosso l’intero ambiente rossonero, che mai si sarebbe aspettato di dover sal ...L'addio di Maldini e Massara cambia tutto nel Milan e ora anche Stefano Pioli ha una reazione inaspettata, perché la società l'ha già avvisato ...