La masturbazione risale ai primati di 40 milioni di anni fa | «Comune a tutti i sessi e tutte le età» – Lo studio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laaiantichi che hanno preceduto i primi esseri umani di decine didi. È quanto rivela una nuova ricerca pubblicata su The Royal Society e citata dal Guardian. «Quello che ora possiamo confermare è che questo comportamento era già presente circa 40difa, nell’antenatodile scimmie», spiega Matilda Brindle, la ricercatrice dell’University College di Londra a capo dello. «Non è che alcune specie si sono svegliate e da un giorno all’altro hanno iniziato a farlo. Questo è un tratto antico ed evoluto», aggiunge sottolineando che i risultati sono emersi grazie all’unione del più grande set di dati mai raccolti sul tema. Gli ...

Laai primati antichi che hanno preceduto i primi esseri umani di decine di milioni di anni. È quanto rivela una nuova ricerca pubblicata su The Royal Society e citata dal Guardian . ...Questa definizione, cheal 2006, non fa distinzione di genere. Leggi anche › Sesso e ... Leggi anche › Autoerotismo femminile: cos'è il fenomeno 'gap' (che le ragazze ...Laai primati antichi che hanno preceduto i primi esseri umani di decine di milioni di anni. È quanto rivela una nuova ricerca pubblicata su The Royal Society e citata dal Guardian . ...

Evoluzione, secondo uno studio la masturbazione risale ai primati di 40 milioni di anni fa Sky Tg24

Per ricostruire la storia della masturbazione, gli scienziati hanno raccolto centinaia di pubblicazioni, risposte a questionari e note personali da primatologi e guardiani di zoo. È emerso come ...