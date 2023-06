La lezione di Draghi al Mit | “L' inflazione sarà più duratura del previsto Le sfide globali sono numerose | ma le vinceremo”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L'ex presidente del Consiglio in Usa per ricevere il Miriam Pozen Prize parla delle turbolenze mondiali. E assicura: «Le banche centrali riusciranno a raggiungere i loro obiettivi sui prezzi». I moniti sui salari, sulla geopolitica e sull'Intelligenza artificiale

La lezione di Draghi al Mit: “L'inflazione sarà più duratura del previsto. Le sfide globali sono numerose, ma… La Stampa

Seppure con difficoltà. È un Mario Draghi con un messaggio positivista quello che è intervenuto al Massachusetts Institute of Technology (Mit) nel suo primo viaggio negli Usa dopo la fine del suo ...“Non facciamo confusione tra energia e forza!”, disse Adenauer al giovane Kissinger richiamandolo alla gravità della leadership forgiata dalle prove del tempo e dalle fatiche della storia. Una lezione ...