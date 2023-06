La Germania restituisce all’Italia 14 manufatti rubati

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laha recentemente restituito14che erano statida musei italiani o da scavi illegali. Gli oggetti comprendevano un elmo corinzio in bronzo del III o IV secolo a.C. e una coppa attica a kylix del 550-40 a.C., ceramiche e quattro monete d’oro rubate dal Museo Archeologico Nazionale di Parma nel

Eccezion fatta per il tonfo al primo turno del torneo casalingo di Monaco di Baviera - ' fatico a reggere la pressione quando gioco in', dirà - la stagione sulla terra rossa...Secondo il ministero della Scienza e della Tecnologia, ricercatori stranieri avevano trovato e portato il fossile innel 1995. A partire dalla prossima settimana, il dinosauro sarà esposto ...Fra i Paesi del G7 Canada 43,7% e(42,3%) sono i maggiori utilizzatori, seguiti da Francia ... Una rapida occhiata ciun arlecchino di situazioni: in Puglia contraccettivi orali, ...

Germania restituisce a Brasile fossile di dinosauro rubato Agenzia ANSA

Era considerata l’Atlantide del Mare del Nord, avvolta dall’aura della leggenda. Rungholt era una ricca e potente città tedesca sulla costa settentrionale della Germania: ...Roma, 6 giu. (askanews) - Un fossile di una rara specie di dinosauro, vecchio di almeno 110 milioni di anni e scoperto in Brasile prima di essere trasferito in maniera irregolare in Germania, è stato ...