La Fiorentina vuole l'Europa 62 anni dopo | ma ha meno certezze di un mese fa Meglio Jovic di Cabral

È un approccio rischioso contro una squadra che fa del contropiede la sua arma letale, ma la potrebbe pensare di dover rischiare se vincere questo trofeo. In questa edizione: - Milan - Maldini, è rottura totale con Cardinale - La Coppa, a Budapest per la storia - Miami pareggia la serie e toglie l'imbattibilità a Denver - Aspettando Jacobs, l'atletica italiana si gode i suoi giovani campioni - Mkhitaryan: '...

La Fiorentina vuole l'Europa 62 anni dopo, ma ha meno certezze di ... Calciomercato.com

L’ultima tappa, lo scatto finale dopo mesi e mesi spesi in lungo e in largo nel vecchio continente. A Praga si celebra l’atto finale della Conference League, seconda finale stagionale ...La Fiorentina non vince una coppa europea, la Coppa delle Coppe, dal 1960-61, poco più della metà del secolo scorso. Il West Ham, non alza trofei, anche in quel caso era la Coppa delle Coppe, dal 1964 ...