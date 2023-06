La Fiorentina si gioca la finale di Conference League. Il riscatto di Nico Gonzalez

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Cada vez falta menos! Vamos Argentina”, scrivevasu Instagram a metà novembre 2022. C’erano un Mondiale da conquistare e un infortunio da dimenticare. Quella foto con la maglia d’allenamento della Nazionale era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso della pazienza dei tifosi viola, particolarmente piccati nei commenti, fiaccati da settimane in cui la figura dell’esterno argentino risultava inafferrabile: l’accusa, decisamente poco velata, era di dare più importanza al volo per il Qatar che alla. A quel Mondiale, alla fine,non ha partecipato. Un mese e mezzo più tardi, dopo aver assistito al trionfo dei suoi connazionali e ai festeggiamenti di una Buenos Aires impazzita, sembrava a un passo dall’addio ai viola: lo voleva il Leicester, pronto a mettere ...

Lo ha detto lui stesso a Sky Sport commentando proprio le sfide che attendono la, contro il West Ham , e l'Inter, contro i campioni inglesi del Manchester City. MOMENTO - Si parte dall'...In casa, la vigilia si è portata dietro la defezione di Castrovilli : ancora problemi al ginocchio, Italiano ha certificato la sua indisponibilità. A centrocampo dovrebbe giocare Mandragora ...La sua ultima impresa è stata quella di portare la sua squadra, la, in finale di Conference League contro il West Ham. Una sfida che potrebbe essere la crocevia della sua carriera, perché ...

Casini: “E’ stato un campionato molto bello, il problema è che si gioca troppo: basta vedere la Fiorentina. Spareggio Anche Firenze ha risposto” fiorentinanews.com

Contro il West Ham la Viola prova ad alzare una coppa europea dopo 62 anni. L'attaccante argentino non vuole perdere l'occasione di vincere, dopo aver visto il Mondiale vinto dai compagni da casa e la ...– Domani sera, 7 giugno, per la Fiorentina è una data storica: c'è in palio la Conference League e i viola dovranno battere il West Ham. La gara si gioca a… Leggi ...