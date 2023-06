(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - "Gare come quella di domani sono sfide dove il dettaglio fa la differenza, e se le affronti con sacrificio, attenzione, cuore e massima concentrazione, mettendo grande qualita' e giocando nel migliore dei modi, penso che puoi avere maggiori chance di vincere. In questa stagione abbiamo dimostrato di poter avere queste caratteristiche, quindi domani dobbiamo fare il massimo, sapendo che ci giochiamo qualcosa di straordinario". È un Vincenzo Italiano carico, determinato e anche un po' emozionato quello che parla alla vigilia delladiche attende la suaa Praga contro il West Ham, coi viola reduci da un percorso europeo davvero pieno di passaggi positivi, che però adesso tutti nel gruppo gigliato vogliono concludere al meglio. Il West Ham "è una delle squadre più forti di ...

La Fiorentina è pronta per la finale di Conference League AGI - Agenzia Italia

