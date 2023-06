La famosa cantante italiana beccata con la sua nuova fiamma | ecco di chi si tratta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) SOCIAL. Laè stata fotografata in compagnia della suadurante una giornata di relax al largo di Formentera. Victoria De Angelis, la talentuosa bassista dei Maneskin, ha deciso di godersi un po’ di riposo dopo la partecipazione al Primavera Sound Festival a Barcellona. I paparazzi del settimanale Chi hanno colto l’artista mentre si scambiava abbracci e tenerezze con la suafidanzata, Luna, a bordo di una barca insieme agli altri membri della band romana. Leggi anche: Maneskin, infortunio per Damiano David: cosa ha fatto durante il concerto di Chicago Leggi anche: Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, il lieto annuncio poco fa: la famiglia si allarga Victoria dei Maneskin e la suafidanzata Le foto ...

Suo padre è Gigi D'Alessio e sua madre è Carmela Barbato , ex moglie delnapoletano. La ... Dal 2017, Claudio è impegnato con una giovane ballerina di nome Giusy Lo Conte , piuttostoin ......gruppo per club' a 'un gruppo per arene' e di lì a breve sarebbe diventata la band indie più... logora fine di una storia (dice ilche il rapporto tra lui e sua moglie è sano proprio ......ispirano ai più memorabili Live dei Queen per dar vita al proprio show di rievocazione della... L'affiatamento e la precisione dei musicisti, l'incredibile somiglianza del timbro dela ...

Amici, Arisa verso l'addio: Maria De Filippi chiama un'altra famosa cantante Corriere dello Sport

La famosa inteligencia artificial posicionó a la fallecida Edita Guerrero como la cantante más destacada y querida de Corazón Serrano, pues gracias a su grandiosa voz y carisma logró ganarse el cariño ...Nella vita privata di Pippo Baudo c'è stato il matrimonio con la prima moglie Angela Lippi: scopriamo la sua storia.