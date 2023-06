La diga era pronta per essere rotta I simboli della resistenza e una domanda | se toccasse a me?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Era annunciato. I russi avrebbero messo in gioco la centrale nucleare di Enerhodar, la via di mezzoscalata atomica. Ladi Kakhovka era da sempre, per allagare il terreno del confronto meridionale fra le due sponde del Dnipro, sulla stradaCrimea. L’Italia di questi giorni, l’Emilia e la Romagna, possono figurarsi esattamente che cosa voglia direallagati e dover disporre la fuga mentre ti bombardano scrupolosamente addosso. E’ incoraggiante che il cardinale Zuppi, don Matteo, fosse a Kyiv ieri. Ho immaginato dal principio che avrebbe desiderato andare in Ucraina, e che gli costasse pazientare fino a che le convenienze lo permettessero. E’ un gran guadagno conoscere l’Ucraina sotto un cielo che minaccia di piovere missili. ...