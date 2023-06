La denuncia dell' atronoma della Mission Juice | I nostri salari sono i più bassi d' Europa

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Giovanna Rinaldi, astronoma impegnata nellae spazialeche in 7 anni ha l'obbiettivo di raggiungere le lune di Giove, scrive una lettera aperta al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, diffusa dal sindacato Usb, in cui mette in luce il tema'ineguaglianzaale tra i ricercatori italiani e quelli degli altri Paesi. Il suo stipendio, scrive, è inferiore di un terzo rispetto ai colleghi francesi e il 70% in meno rispetto a quelli inglesi. "Caro Paolo - inizia la missiva con Rinaldi che chiama per nome il ministro 'perché l'ambientea ricerca è molto friendly' -laureata in Astronomia, ho un dottorato da 20 anno, lavoro in Inaf, l'Istituto nazionale di Astrofisica conosciuto a livello internazionale per l'elevato livello scientifico ...