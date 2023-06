La crescita cinese non convince | e la prima vittima è lo yuan

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’azzardo di scalzare il dollaro dal trono del sistema monetario globale potrebbe rimanere, almeno per ora, solo un sogno per la Cina. Sono mesi che Pechino tenta in tutte le maniere di rafforzare lo, nella speranza di eleggere la moneta nazionalea nuovo baricentro monetario. Lo dimostrano tutta una serie di accordi con Paesi amici, finalizzati a garantire lo scambio di beni e servizi in valuta: Russia, Brasile, Iran e persino la non sempre amichevole India. Dal Paese verde-oro, ora guidato nuovamente dal socialista Lula, è arrivato nelle settimane scorse un accorato appello affinché i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) scambino inanziché in dollari. Lo stesso Lula, incontrando Xi Jinping, si è detto deciso ad avviare transazioni commerciali e finanziarie tra Brasile e Cina ...