La coscienza di Tedua

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Quando ci incontriamo sul set, dovesi appresta a scattare le foto e dove in teoria avrei dovuto intervistarlo, salvo poi chiedermi di “attendere”, per farmi ascoltare il disco al meglio, sono passati poco più di dieci anni dalla prima (e fino a ora unica) intervista che abbiamo fatto nel corso della nostra vita, un’intervista video che per qualche motivo in questi mesi gira a spezzoni su TikTok, che trasuda ingenuità e inadeguatezza da parte mia, ma lo stesso spirito di ora – con la fotta di chi ha 18 anni – in Mario. Da allora nel rap genovese c’è statostesso che ha chiesto al suo pubblico di aspettare un mixtape (Aspettando Orange County), c’è Vaz Tè che chiede scusa per l’attesa con uno street album, c’è ancora Mario che fa passare cinque anni tra un progetto ufficiale – il suo primo disco – e questo. Giacca, camicia e T-shirt Gucci, ...