La conferma di Allegri scatena i tifosi | ' vedo nero' ! Però alcuni ' poi non salite sul carro'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Le parole di Maurizio Scanavino, l'a.d. della Juventus, hanno tracciato delle linee chiare su chi e come intende coinvolgere la proprietà nei piani futuri del club. Ibianconeri si sono ...

I tifosi bianconeri si sono inevitabilmente divisi soprattutto sullain panchina di, secondo quanto riferito dal dirigente, 'mai in discussione'. SUI SOCIAL Alcuni commenti contro ...Calciomercato Juventus, a pochi giorni dalla fine del campionato arriva l'annuncio ufficiale su Massimiliano. Ecco il futuro del tecnico Laè ufficiale, e arriva subito dopo la fine del campionato, confermando anche quelle che sono state le indicazioni che erano arrivate ieri da parte dei ...Con ladisiamo riusciti a mettere dei punti fermi, abbiamo chiuso anche le vicende giudiziarie in Italia e l'allenatore è la persona più adatta per darci continuità nella parte ...

La Juventus conferma Allegri e la squadra si divide: tre giocatori non sono contenti Sport Fanpage

Le parole di Scanavino hanno trovato ampio commento sul web, sia fra i sostenitori che tra i detrattori (la maggior parte) dell'allenatore livornese ...Riascolta Strade per la gloria di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.