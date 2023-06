La campagna di Speranza? Con i soldi di Federfarma Bulgari ha puntato su lady Franceschini | ricco assegno

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei politici a Montecitorio. Nei documenti emerge un po' di tutto. Finanziamenti da varie industrie per le campagne elettorali dei politici, tutto messo nero su bianco. Il caso più controverso - si legge sul Fatto Quotidiano - è quello di Roberto, segretario di Articolo 1 candidato nella lista Pd - Democratica e progressista: nell'elenco presentato alla Camera risultano una donazione da 15mila euro da parte die un altro versamento, di identico importo, della sua controllata Farmaservizi srl.è la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani, un sindacato che – attraverso sue sigle satellite – inelettorale ha sostenuto anche i due principali partiti in corsa, erogando un totale di 20mila euro al Pd e altrettanti a Fratelli ...

Nicola Fratoianni batte Giorgia Meloni, Elly Schlein si autofinanzia, ma il caso più singolare è quello di Roberto Speranza, ex ministro della Salute sponsorizzato da Federfarma. I documenti depositat ...È di oltre 110mila euro il contributo ricevuto da Nicola Fratoianni per le elezioni di settembre: a bonificare una società americana vicina ai democratici di Obama ...