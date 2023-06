La Camera di commercio cerca qualcuno che riqualifichi e gestisca la Borsa Merci

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Bergamo. Ladidi Bergamo ha avviato un’indagine esplorativa per raccogliere le proposte di operatori economici disposti a riqualificare, valorizzare e gestire una porzione del “Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni”. Lo stabile, comunemente chiamato, è di proprietà delladied è situato in Piazza della Libertà nel centro di Bergamo. La formula proposta è quella del partenariato pubblico-privato che punti alla riqualificazione dell’immobile per offrire attività o servizi attinenti alle finalità istituzionali dell’Ente. A titolo di esempio, potrebbe essere proposta l’organizzazione di un’area espositiva e promozionale dedicata alle filiere produttive o ai prodotti del territorio, uno spazio di ...