(Di mercoledì 7 giugno 2023) La Sla non aspetta. Lo sa beneMarini, 54enne trentino, che è in corsa per ottenere una corsia prioritaria ...

La Sla non aspetta. Lo sa beneMarini, 54enne trentino, che è in corsa per ottenere una corsia prioritaria ...Pace fatta. Pga Tour e Liv si uniscono mettendo fine a unache durava da due anni tra lo storico ente che governa il golf americano e la nuova lega a ...Simone Golf and Country Club di ......(FdI) ha confermato il totale sostegno del suo gruppo e di tutta la maggioranza alla... In sede di dichiarazioni di voto sono poi intervenuti i Consiglieri Di(M5S), Cosentino (Lombardia ...

La battaglia di Marco, malato di Sla: "Ho aspettato 6 mesi per la certificazione" - Luce Luce

TRIESTE - Intende procedere per vie legali «contro le inadempienze dell'azienda sanitaria regionale» Anna, triestina di circa 55 anni, affetta da sclerosi multipla e in ...L’assessore al Turismo Faraldi: «Manifestazione vecchia, va ripensata». Ma minoranza e categorie chiedono che torni la sfilata, assente ormai da 4 anni ...