la 50enne accusata di aver ammazzato a colpi di lampada in testa il suo compagno a fabriano nega...

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Estratto dell'articolo di Federica Serfilippi per www.corriereadriatico.it Fausto Baldoni 'Non volevo ucciderlo o fargli del male, mi sono solo difesa respingendo un approccio sessuale'. Si è difesa così Alessandra Galea davanti al gip ...

Sconcertata per quello che era avvenuto, lasi era allontanata in tutta fretta e solo dopo alcuni giorni si era rivolta alle forze dell'ordine per puntare il dito contro l'uomo accusandolo di ...L'imprenditricedi Mogliano (Mestre) ha tentato di suicidarsi impiccandosi. Adesso è ... La donna era statain passato per alcune false fatturazioni, che poi erano state archiviate dal ...

RAVENNA: Vittime dell'alluvione, i fascicoli sono per omicidio colposo Teleromagna.it

Ha rubato i soldi appena usciti da un bancomat mentre una donna effettuava un prelievo. Ma mentre discuteva con lei, il maresciallo dei carabinieri di Sala Baganza ha notato la scena ed è intervenuto.È quanto contestato dalla Guardia di Finanza di Faenza nei confronti di un 50enne di Ravenna. L’uomo è accusato di aver raggirato più di 500 persone in quasi trenta città italiane proponendo falsi ...