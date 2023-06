Kosovo apre a nuove elezioni nei comuni colpiti dai disordini

Alle 17.00, la Libreria Miltonil suo programma con Cento milioni , di Marta Cai (Einaudi ... Basato su un fatto realmente accaduto, il libro è ambientato in un piccolo paese deldove gli ...... Alzati fanciulla: con questa frase, pronunciata da Gesù nel Vangelo di Marco, sila terza ... ' Questo è importante perché, come ho fatto già per il catalogo della Biennale delda me curata ...Sioggi in Moldavia, a Chisinau, il secondo summit della Comunità politica europea, la ... ma gravemente accentuata negli ultimi giorni " tra Serbia edel nord, a maggioranza serba. La ...

Nato apre il fuoco sui serbi del Kosovo Il Faro sul Mondo

Il Kosovo apre alla possibilità di nuove elezioni nei comuni colpiti dai disordini, che hanno causato violenti scontri.Aumenta la preoccupazione per un possibile conflitto come quello del 1998-99, in cui più di 10mila persone persero la vita Nella regione sono cresciute le tensioni negli ultimi giorni. I veicoli e il ...