Kidnap | una storia vera ha ispirato il film?

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilthriller(2017), diretto da Luis Prieto e con Halle Berry protagonista, non è tratto da una, anche se la sua trama, che racconta di una madre il cui figlio viene rapito, potrebbe risultare molto verosimile. Secondo il National Crime Information Center’s Missing Person File del 2016, ci sono 88.040 iscrizioni attive di persone scomparse nel 2016. I minori di 18 anni rappresentano il 38,3% di queste registrazioni, il che significa che ciò che accade inè praticamente tratto dai titoli dei giornali. Karla Dyson (Berry), madre divorziata e single, lavora come cameriera in una tavola calda della zona di New Orleans per mantenere il figlio Frankie (Sage Correa), di 6 anni, la luce della sua vita. Durante una rara e spensierata gita al parco un fine settimana dopo un turno ...