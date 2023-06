Kate Middleton in tuta | mostra i muscoli e con la mano fa qualcosa che non dovrebbe

(Di mercoledì 7 giugno 2023)scatenata più che mai. Per un giorno smette i panni di Sua Altezza la Principessa del Galles, si presenta in tutta sul campo di rugby, si allena con la squadra adottando pose scomposte e quasi si dimentica le buone maniere quando viene immortalata mentre si massaggia (o forse si gratta) il lato B. Un gesto non proprio bon ton ma che lei fa col sorriso quasi senza nemmeno rendersene conto.insul campo di rugby Lontana anni luce dalla classe scintillante che abbiamo visto al matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania,prosegue con la sua agenda di lavoro focalizzata sul benessere della prima infanzia. Prima l’abbiamo vista visitare un centro di sostegno per bambini e famiglie dove ha sfoggiato un nuovo blazer di Zara e ...

Il royal look del giorno. Kate Middleton in blazer "Vichy" (low cost) conquista i cuori delle mamme di un... Io Donna

E, in alcuni casi, impercettibile, come invece quello che puoi vedere sulle mani di Kate Middleton. La nuova tendenza unghie estate è il rosa chiaro Solitamente l'estate porta sulle unghie toni vivaci ...