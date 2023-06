Karate | l’Italia a Fukuoka per la Premier League | obiettivo medaglie

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La terza1 –del 2023 andrà in scena a(Giappone) da venerdì a domenica 11 giugno, un evento disponibile in streaming sul canale YouTube Official della WKF. Dopo le prime due tappe al Cairo e a Rabat, arriva il penultimo evento stagionale del circuito di prima classe delmondiale con oltre 300 atleti provenienti da 47 paesi diversi, tra cui 13 italiani, tutti iscritti dalle proprie società di riferimento. Asia Agus, Daniele e Gianluca De Vivo, Alessandro Di Marco, Ahmed El Sharaby, Matteo Fiore, Samuele Gentile, Luca Maresca, Simone Marino, Fabio Mazzoleni, Andrea Minardi, Lorenzo Pietromarchi e Linda Stasi rappresenteranno i colori azzurri. Tra loro ci sono ben 4 campioni d’Italia appena proclamati. Venerdì e sabato saranno dedicati alle fasi eliminatorie, mentre ...

... che semplificano e migliorano la loro vita: -'81,3% utilizza ... contro il 46,7% di chi non fa sport e il 65,8% della media; ... corsi gratuiti di judo ededicati alle studentesse di ...... in particolar modo del Sud. In tal senso Fijlkam ... corsi gratuiti di judo ededicati alle studentesse di cinque aree ...'impegno per lo sport e per'uguaglianza di genere caratterizza ...... lavoro e sport in. Per la crescita dei territori e del ... la Federazione Italiana Judo LottaArti Marziali. Una ... considerato "'unico vero ascensore sociale di questo Paese perchè si ...