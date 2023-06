Juventus | ultimo tentativo per Rabiot

Lasta provando in tutti i modi a trattenere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese andrà in scadenza il 30 giugno e non ha ancora trovato un accordo con la società bianconera. L'obiettivo ...Manca ancora l'via libera per la conferma di Massimiliano Allegri alla guida della. L'ombra di Conte sul collega livorneseSarà di John Elkann l'ultima parola sul futuro di Massimiliano Allegri. ...... "Nel calcio, il giudiceè sempre il campo. Ora, guardando le due formazioni, la bilancia è ... Prima degli anni passati all'ombra delle mura, Massimo Carrera ha militato nella, che lo ha ...

Rabiot, ultimo tentativo Juve: offerta di un anno Tuttosport

Full immersion bianconera per Ella Palis, neo-acquisto della Juventus Women e new entry nel calcio femminile italiano. La centrocampista francese è stata presentata ufficialmente ai tifosi attraverso ...Guarda tutti i gol segnati da Zlatan Ibrahimovic in Serie A con la Juventus. L'attaccante svedese ha passato due stagioni alla Juve dal 2004 al 2006.