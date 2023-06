Juventus-Superlega | Gazzetta | “Il contributo di Gravina e la Figc nel riavvicinamento con l’Uefa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una reazione ufficiale non è ancora arrivata, ma è inevitabile pensare che dalla Uefa abbiano accolto con soddisfazione il dietrofront dellasul tema. La società bianconera ha fatto un passo verso l’uscita dal progetto con la lettera a Real Madrid e Barcellona e per Ceferin questa è indubbiamente una buona notizia. Uno strappo col passato e un passo deciso verso il disgelo con la Uefa dopo le vecchie tensioni. Secondo ladello Sport, anche la Federcalcio e il suo presidente Gabriele(uno dei vicepresidenti della UEFA) hanno incoraggiato e contribuito a questo cammino per il ripristino di relazioni. Non è stata una mediazione, piuttosto la costruzione faticosa di un varco. Ma non c’è – aggiunge la– una relazione automatica fra patteggiamento, disgelo e ...