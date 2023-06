Juventus | Scanavino svela tutto | la Superlega e il prossimo allenatore

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laè pronta a ripartire dopo l’ultima deludente stagione. Il rendimento della squadra è stato negativo e il tecnico Massimiliano Allegri non potrà permettersi un rendimento sottotono. Maurizio, direttore generale del club bianconero, si è sbilanciato sulle mosse per il futuro, in un’intervista a Sky Sport. “Allegri non è mai stato in discussione. C’è una totale condivisione di tutti gli scenari futuri e di mercato con lui. Con Allegri abbiamo incontri e contatti quotidiani ed è iniziare che abbiamo affrontato questa bufera. Non sono mancati i momenti di confronto, a volte sono anche stati accesi, ma il nostro rapporto si è consolidato molto velocemente. La volontà è quella di fare il meglio per i giocatori e la società e nella bufera nella quale ci siamo ritrovati abbiamo lavorato bene insieme, anche se alcune prestazioni potevano ...

