Juventus | Scanavino conferma Allegri | ' Mai stato in discussione Impegno totale | ora vogliamo ripartire'

Juventus, Scanavino: "Allegri resta, mai stato in discussione". L'intervista esclusiva Sky Sport

TORINO (ITALPRESS) – Avanti con Massimiliano Allegri. L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, assicura che non ci saranno rivoluzioni tecniche e che il futuro dell’allenatore non ...L'ad della Juventus Scanavino conferma l'allenatore: «Con Allegri totale sintonia, il rapporto è solido. È la persona più adatta a darci continuità e programmare il futuro sereno» ...