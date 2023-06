Nel 1955 Gino Stacchini arriva alla, ma deve aspettare un anno prima di debuttare in Serie A. Con il passare degli anni il calciatoread acquisire sempre maggiore prestigio e ..."Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata, me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli ma non è stato possibile":...così il messaggio con cui Ángel Di María ha salutato i tifosi dellae annunciato la fine del suo percorso con il club bianconero. L'attaccante argentino era arrivato a Torino nel ...

Juventus, comincia il nuovo corso: addio alla Superlega e conferma di Allegri. Ora il mercato

