Juve | Allegri resta Scanavino | Allenatore mai in discussione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Torino, 7 giu. - (Adnkronos) - "non è mai stato in, con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dal mercato, alla parte sportiva, al quadro economico-finanziario della società". Lo dice l'amministratore delegato dellantus Maurizio, al microfoni di Sky Sport, confermando il tecnico che è legato al club da un contratto valido fino al 2025. "Conabbiamo incontri e contatti quotidiani da sempre. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera, il nostro rapporto si è consolidato in tempi molto rapidi", dice. "Non sono mancati momenti di confronto, anche accesi in alcuni casi, ma con critica costruttiva e autocritica, con la volontà di fare il meglio per i giocatori e la società -aggiunge-. Nella bufera che ...

Juve, Scanavino blinda Allegri: “Mai in discussione. Totale condivisione” Tuttosport

Il direttore generale Maurizio Scanavino in una lunga intervista ha gettato le basi per il futuro bianconero Sarà per il terzo anno consecutivo Massimiliano Allegri a guidare la Juventus in panchina.Max Allegri rimane alla Juventus anche la prossima stagione, l'annuncio è arrivato dal Direttore Generale Maurizio Scanavino ...