Jude Bellingham al Real Madrid per 103 milioni più bonus | il primo colpo di calciomercato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per una stella che se ne va, Karim Benzema, eccone un’altra che arriva:è un nuovo giocatore del. Il Borussia Dortmund ha confermato la cessione per 103di euro più, che non possono superare il 30% della cifra fissa pattuita. Il centrocampista inglese firmerà un contratto di sei anni con i blancos, fino al giugno 2029. Mister Carlo Ancelotti si ritrova così un altro asso del centrocampo giovanissimo:farà 20 anni il prossimo 29 giugno e con Tchouaméni (23) e Camavinga (20) andrà a formare un trio potenzialmente in grado di guidare il gioco delper il prossimo decennio. Senza dimenticare Federico Valverde, che di anni ne ha appena 24.aveva trovato una intesa di ...